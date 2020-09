Anuel quiere borrarlo: el baile de Karol G en camisón de dormir que impactó a todos

Solo un camisón de dormir fue lo que Karol G lució mientras cantaba A Ella, uno de sus temas más populares lanzado en el 2017 mientras bailaba a un ritmo muy provocativo. Sin duda, enamoró a más de uno con su originalidad y movimientos ¿Estaría probando una nueva forma de encantar a su amorcito?

No es extraño verlos demostrándose afecto y haciendo videos con coreografías de sus propios temas. Esto ha despertado la curiosidad de sus seguidores y de los no tan fans, pues la química que reflejan no se encuentra todos los días en cualquier dúo. Sin duda, “La bebecita” y el “bebecito” tienen todavía mucho talento que mostrar.

Para la cantante ha sido un reto luchar constantemente con las críticas que algunos han hecho sobre su cuerpo. Sin embargo, confiesa que tiene mucha confianza en sí misma y que no se toma personales los comentarios negativos. También, alienta a las más pequeñas a no dejarse llevar por este tipo de opiniones

Se espera que pronto sean anunciadas las fechas de sus próximos tours, sin embargo, no hay nada concreto aún. Por su parte, no es un secreto para nadie que Karol G luce espléndida en camisón, sudadera, traje de baño o un simple look casual. ¡Disfruta su baile!

Con esta publicación queda claro que a la artista también le ha tocado pasar más tiempo en casa, sin embargo, ella no deja que eso sea aburrido pues siempre encuentra la manera de hacer más llevadera esta temporada junto a su novio, el también cantante Anuel AA. La pareja es reconocida por mostrar su complicidad y el buen humor que los caracteriza: ¡Son un encanto!