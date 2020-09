Maju Lozano no termina de recuperarse del coronavirus: "El miedo más grande que siento es..."

Maju Lozano confesó que le está llevando más tiempo de lo previsto completar su recuperación del coronavirus. La conductora permancece en su hogar y ha estado mayormente en reposo.

Este martes, en su programa "Todas las tardes", habló sobre el difícil proceso que está atravesando: "Los primeros días estaba muy cansada. Pero no lo sentía dentro del cuerpo, era más superficial. A partir del día 8, que me internaron. En realidad, ya el día 7 no dormí. Estuve toda la noche caminando. No tenía aire", comentó.

Sobre la secuela que puede haberle dejado el COVID, sostuvo: "No va a ser definitiva el alta. En realidad, el miedo más grande que ahora siento es quedarme así. Que mi respiración no vuelva a ser la misma, la que tenía".