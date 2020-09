Ángel de Brito derribó un fuerte rumor sobre la novia de Ameri

Celeste Burgos, la mujer a la que el exdiputado Juan Emilio Ameri le besó los pechos en plena sesión del Congreso de la Nación, está atravesando actualmente una crisis tras el alto grado de exposición mediática. Sin embargo, en estos días en varios programas de televisión se especuló con la llegada de Burgos al "Cantando 2020".

Ángel de Brito, conductor del reality en cuestión, se encargó de derribar el rumor en LAM: “Ayer varios lo dieron como confirmado, pero lo cierto es que Celeste Burgos, la novia del diputado, no viene al Cantando 2020. Es falso. No hubo una conversación con ella ni con alguien cercano. Es un rumor que no sé quién habrá hecho crecer y le llegó a varios colegas. Seguramente alguien tiró esa fruta, pero es totalmente mentira. La producción no habló con esta chica”, aseguró el presentador.

Y agregó categórico: “Es un personaje negativo. En otras ocasiones ha habido personajes surgidos de algún escándalo y que por ahí, de alguna manera, lo potenciás en un reality show. En este caso, me parece muy inteligente la decisión de que no esté. Más allá de las apreciaciones sobre ella y sobre el exdiputado, no hubo nada, no existió. Es totalmente falso. Sí se están hablando de otras posibles incorporaciones, pero que nada tienen que ver con el mundo de la política”.