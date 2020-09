Furioso: Claudio Caniggia destrozó a Mariana Nannis con su descargo

Al parecer el conflicto entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia es algo de nunca acabar. Fue ella quien nuevamente reactivó la disputa entre ambos tras una fuerte acusación. La mediática señaló que el ex futbolista oculta y desvía fondos del patrimonio matrimonial y se maneja con cuentas offshore.

Fue Ángel de Brito en LAM quien dio a conocer el escrito de Nannis en el que le pide a la Justicia que “se tomen medidas urgentes” para evitar que Caniggia salga del país. Ahora, fue el turno de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio de revelar el documento que el ex delantero redactó junto a su abogado, Fernando Burlando. La acusa de violar el bozal que le impide hablar públicamente de él e indicó que ella “utiliza a la Justicia para desahogar sus caprichos y su despecho".

"La información que está circulando en los medios, promovida por mi ex mujer, Mariana Nannis, es totalmente falsa. No he tenido vínculo alguno con los espurios negocios que pretende atribuirme. Niego categóricamente haber participado en mi vida en algún tipo de maniobra ilícita, y por tal motivo he dado directivas al estudio jurídico Burlando para continuar querellando a la señora Nannis por el mancillamiento de mi buen nombre y honor", señaló el ex futbolista.

"Nuevamente soy presa del ataque injusto producto del odio y rencor de la señora Mariana Nannis. Es mi obligación, como hombre de bien, aclarar a la sociedad que no he tenido ningún tipo de vinculación con negocios espurios que pretenden atribuirme. Dicha circunstancia ha sido probada y ratificada por la Justicia en sus diferente resoluciones cuando se ha expedido respecto de esta alocada carrera en el camino de la irrealidad e injusticia que ha protagonizado", manifestó.

"Agradezco la comprensión ante la gravedad de lo sufrido en estas circunstancias. No puede quedar impune. Mi buen nombre está siendo una y otra vez mancillado sin ningún tipo de derechos y por eso mis letrados están a la orden del día para iniciar las acciones legales pertinentes", concluyó.