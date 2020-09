Estrenos en Acorn TV: estas son las novedades del mes de octubre

La pelea del streaming sigue sumando nuevos competidores que ingresan a la contienda mundial. Sin lugar a dudas, la pandemia que afecta al mundo entero precipitó la decisión de muchas plataformas de lanzarse al mercado en este momento tan particular de encierro y alto encendido. Más allá de Netflix, Amazon, Hulu, Disney+, HBO GO y Apple TV, aparecen nuevos protagonistas con contenidos originales que buscan diferenciarse de los demás para atraer a un público específico.

En este contexto, acaba de desembarcar en la Argentina Acorn TV, el servicio de streaming de AMC Networks centrado especialmente en la televisión británica e internacional (Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Canadá, entre otros países), con contenidos originales de alta calidad que presenta misterios, dramas y comedias exclusivas.

Estos son los nuevos lanzamientos para el mes de octubre

Newton’s Law | Drama

Estreno: 15 de octubre

Este drama legal australiano, inteligente, elegante y muy romántico, es de los mismos creadores de Miss Fisher's Murder Mysteries. Josephine Newton (Claudia Karvan) es una abogada experta que hace malabares para equilibrar su ajetreada vida personal con una gran cantidad de casos y clientes extravagantes. Claudia Karvan (Jack Irish, co-creadora de The Heart Guy) es una afamada actriz australiana que comenzó su carrera a los 14 años y ha sido multinominada y premiada por sus trabajos.

Creada por Deb Cox y Fiona Eagger, la serie está coprotagonizada por Brett Tucker (The Americans, Thor: The Dark World), Georgina Naidu y Miranda Tapsell (The Sapphires, Love Child).

One Lane Bridge | Misterio

Estreno: 29 de octubre

One Lane Bridge es un misterio criminal que se centra en sus personajes y le agrega un toque oscuro y sobrenatural a la historia.

Ariki Davis, un joven y ambicioso detective maorí, llega a Queenstown soñando con un futuro en grande. Cuando la leyenda local Grub Ryder aparece asesinada al pie del infame One Lane Bridge, Ariki se une a la investigación dirigida por su jefe, el sargento mayor, detective Stephen Tremaine. Durante la investigación, Ariki desbloquea sin darse cuenta su matakite, una habilidad sobrenatural similar a la clarividencia, que no ha experimentado desde su juventud.

Mientras que los giros inesperados y la presión para resolver el crimen aumentan en One Lane Bridge, la metafísica maorí choca contra el escepticismo del hombre del sur; encima, el don espiritual de Ariki resulta una amenaza para la resolución del caso, para su carrera y para su vida.

The Heart Guy | Comedia dramática

Temporadas 2 y 3

Estreno: 01 y 29 de octubre respectivamente.

Llegan la segunda y tercera temporada de esta exitosa serie australiana del guionista nominado al Oscar Tony McNamara (The Favourite.) Ya en la Temporada 1 vimos que el médico Hugh Knight (Rodger Corser, The Doctor Blake Mysteries) es una estrella en ascenso en el mundo de la cirugía cardiaca de Sídney. Hugh es talentoso, encantador y aparentemente infalible, pero después de un incidente relacionado con drogas y alcohol, recibe una sanción que lo obliga a regresar a su ciudad natal a ejercer como médico de cabecera y a enfrentar su complicada situación familiar.

La Temporada 2 encuentra a Hugh Knight (Corser) decidido a vivir su libertad condicional en paz. Sin embargo, no hay paz en Whyhope. Se probarán las relaciones; con un escándalo electoral, un trasplante de riñón y una boda en el horizonte. La disfuncional familia Knight se enfrenta a una decisión delicada: ¿sus luchas los acercarán o los separarán?

En la Temporada 3, el tiempo se agotó en la libertad condicional de Hugh (Corser), dejándolo libre para regresar a Sydney, pero cuando la tragedia golpee a la familia Knight, le resultará más difícil que nunca abandonar Whyhope y la granja familiar.

The Black Velvet Gown | Drama

Estreno: 01 de octubre

Ganadora de un Emmy al mejor drama internacional y basada en la novela de Catherine Cookson, esta película de época ambientada en la Inglaterra de 1830 retrata la complicada relación entre una madre (Janet McTeer, Albert Nobbs) y su hija (Geraldine Somerville, Gosford Park) mientras luchan por una vida mejor y desafían los prejuicios de la sociedad en que viven.

Midsomer Murders | Misterio

Temporadas 8 y 9

Estreno: 08 y 22 de octubre respectivamente.

Esta exitosa serie británica, que acumula seguidores por el mundo, es el típico misterio inglés, lleno de paisajes campestres que ocultan crímenes macabros y personajes excéntricos, pero con un giro contemporáneo. El buen detective Tom Barnaby (Jon Nettles, Bergerac) y su entusiasta asistente, el sargento Troy (Daniel Casey, The Wingless Bird), investigan asesinatos en el condado más letal de Inglaterra.

Bed of Roses | Comedia dramática

Temporada 3 - Estreno: 08 de octubre

Llega la esperada temporada 3 de este dramedy australiano. Cuando la mimada chica que vive para brillar en sociedad, Louisa Atherton (Kerry Armstrong, SeaChange), enviuda repentinamente a los 49 años, su vida da un giro. Ahora, sin un centavo, ella y su hija adolescente regresan al hogar maternal, una casucha desvencijada, donde vive la abuela que hace tiempo no ven. ¿Podrá Louisa reinventarse y reparar sus relaciones familiares?

The Sum of Us | Drama

Estreno: 15 de octubre

Esta película australiana, acreedora de múltiples premios, es protagonizada por el ganador del Premio de la Academia Russell Crowe (Gladiator) y Jack Thompson (Breaker Morant). La historia, llena de honestidad y calidez, trata sobre un viudo, Harry, y su hijo gay, Jeff, que andan en busca del amor. Con un guion emotivo, personajes profundos y grandes actuaciones, esta es una comedia ingeniosa y conmovedora sobre el triunfo del amor incondicional.

East of Everything | Drama

Temporadas 1 - Estreno: 22 de octubre

En este adictivo drama australiano, el escritor de viajes Art Watkins (Richard Roxborough, Rake, Moulin Rouge) se ve obligado a regresar a su casa en Broken Bay tras el fallecimiento de su madre, quien deja estipulado en su testamento que él debe reabrir el pequeño hostal familiar junto con su hermano Vance (Tom Long, SeaChange).