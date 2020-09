Novedades en HBO y HBO GO: los estrenos del mes de octubre

El periodo de aislamiento en Argentina se sigue prolongando de manera indefinida. Pero las opciones de entretenimiento para permanecer en casa se continúan actualizando. En este sentido, HBO y HBO GO tiene atractivas propuestas para el mes de octubre.

Series

The Undoing / 25 de octubre, a las 22.

Protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant, dirigida por Susanne Bier y creada por David E. Kelley. Acorde a su sinopsis oficial, la serie cuenta la historia de Grace y Jonathan Fraser, quienes están viviendo la vida que siempre desearon. Una noche, una muerte violenta y una secuencia de terribles revelaciones abre un abismo en sus vidas. En medio de un desastre público que se extiende y horrorizada por no seguir sus propios consejos, Grace debe deshacer su vida y crear una nueva para su hijo y su familia.

Episodios estreno

We Are Who We Are / Lunes 5 de octubre. A las 23.

Patria / Domingos. A las 21.

Finales De Temporada

Room 104 / 16 de octubre. A las 23.

Lovecraft Country / 18 de octubre. A las 22.

The Vow / 18 de octubre. A las 23.

The Third Day / 19 de octubre. A las 22.

Vida perfecta / 23 de octubre. A las 23.30.

Doom Patrol / 30 de octubre. A las 22.

Películas

Dolor y Gloria / 9 de octubre. A las 20.

Prueba de fuego (Trial By Fire) / 16 de octubre. A las 20.

Harriet / 30 de octubre / A las 20.

Un buen día en el vecindario (A Beautiful Day In The Neighborhood) / 3 de octubre. A las 22.

Huérfanos de Brooklyn (Motherless Brooklyn) / 10 de octubre. A las 22.

Greta / 17 de octubre. A las 22.

Aves de presa (Birds Of Prey) / 24 de octubre. A las 22.

Richard Jewell / 31 de octubre. A las 22.

Documentales

Piazzola: Los años del tiburón / 13 de octubre. A las 22.

Wild Card: The Downfall Of A Radio Loudmouth / 20 de octubre. A las 22.