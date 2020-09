"Chorra, planera... así que sos trapera, trapeá": Flor Peña y un final sorpresivo

El videoclip del lanzamiento del nuevo proyecto de la actriz Flor Peña, "F de Flor", destinado a promocionar y comercializar productos y servicios, es furor en la red con una encendida canción que contiene un final inesperado.

Al ritmo de un trap, vestida con diferentes looks, Peña canta sobre sí misma: "Mi criterio es ser quién soy aunque haya contradicción, no me pongas estandarte yo me reinvento en cualquier parte". Después, en el estribillo, repite sobre sí misma: "Qué actitud, qué mujer". En el video, la actriz ironiza sobre las etiquetas que le han adjudicado: "Que era chorra, una planera, una cualquiera, que los cuernos, que el video, poliamor, nos vemos luego".

Pero lo más llamativo de este video que superó las 30.000 reproducciones en menos de un día, es su desopilante final. En los últimos segundos, un personaje vestido de oso se le acerca con una mopa. "Así que sos trapera, trapeá", le ordena. Peña y el oso cierran el corto bailando mientras ella pasa la mopa por el piso.