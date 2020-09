¿Nancy del pueblo? Dupláa reveló qué siente cuando va a un lugar "medio cajetilla"

Nancy Dupláa estuvo como invitada en el programa "Estelita en casa". Además de mostrarse muy distentida, la actriz compartió en pantalla un divertido momento con su pareja, el actor Pablo Echarri.

Además habló del precio de hacer pública su postura política, en favor del oficialismo: "Tener una convicción política tiene un montón de costo negativo, pero nada es comparable a poder decir algo que me viene de las entrañas. Si yo no pudiera hacerlo no sería feliz. Quiero ser feliz, aunque tenga que bancarme el costo de lo negativo, y por momentos sea muy duro", aseguró.

Y sobre la reacción de la gente cuando ella transita en determinados ámbitos, lanzó: "Lo sentís en la calle, en los vínculos sociales, en los lugares donde vas. Si vamos a un lugar medio cajetilla siento la hostilidad, especialmente estos últimos años. Pero que a mí no me hablen por abajo porque yo los escucho igual".