El hobbie gasolero de Guillermina Valdés que desató críticas en la red

Guillermina Valdés quiso compartir con sus seguidores su talento para el reciclaje de ropa. Con un posteo en sus historias de Instagram comentó: "Me encanta reciclar... Hace meses que no me compro ropa, y eso se siente muy bien...". Pero un detalle no pasó desapercibido: cada prenda tiene un indicador del tiempo de uso y ninguna superan los cuatro años de antigüedad.

"Cuando Guillermina Valdés se entere que tengo ropa de hace 15 años atrás se cae de cu...", "Reciclar es todavía usar los 15 boxers que te compraste para ir a Bariloche, aunque estén más usados que asiento de colectivo", "Guillermina Valdés le dice 'reciclar ropa' a guardar ropa por más de 2 años, ósea que mi placard entero es reciclado, básicamente"; fueron algunas de las filosas críticas que llovieron en la red.