Ningunearon a Celeste Muriega y renunció al noticiero de Canal 26

Celeste Muriega confirmó la noticia de su renuncia al noticiero del Canal 26. Ahora, en dialogo con el programa Confrontados la bailarina explicó los motivos. Recordemos que la llegada de Romina Malaspina a la señal habría generado una pérdida de protagonismo de parte de la morocha.

"Es verdad que me fui de Canal 26. Cuando cerrás un contacto y no se cumple, no quedás bien. No le echo la culpa a Romina porque no tengo nada contra de ella y si le ofrecen un lugar como conductora es obvio que lo va a agarrar. Di un paso al costado y sé que todos los cambios significan crecimiento", explicó Muriega.

Con respecto a los rumores de enfrentamiento con la rubia, aseguró: "Me llevaba bien con Romina y soy sincera en eso. No soy una persona conflictiva. Tampoco tuve relación con ella más allá de lo que se vio al aire. Pero sí tuve un cruce con la producción porque no se cumplió lo que habíamos pactado en el contrato. Entiendo que es la chica del momento y cada uno elige lo que le sirve. Quizá les sirve más ella que yo. No me interesó seguir en un lugar en el que no estaba cómoda".

Finalmente, contó sobre su futuro profesional. A partir de octubre se suma a Crónica TV. "Estoy viviendo un momento hermoso, porque además acabo de volver de Miami, adonde viajé por trabajo", finalizó.