“Lo miraba asqueada”: el video de Anuel que avergonzó a Karol G

View this post on Instagram

Hijueputaa que ricoooooooo!!!!!!! ud83eudd2aud83dude02ud83eudd23 el que se acueste a dormir se muere JAJAJAJAJAJAJA ud83dude02ud83eudd23ud83eudd26ud83cudffbu200du2642ufe0fud83dude18u2764ufe0f u2022 u2022 u2022 #realhastalamuerte #losintocables #losilluminati #eldiosdeltrap #brrrr #uah #anuel #anuelaa #freeanuel #realg4life #losdioses #nibiru #ozuna #epico #lunay #ocean #karolg #likeforlikes #followforfollowback #follow4followback #like4likes #likeforfollow #likeforlikeback #liketime #followers #following #emmanuel #emmanuelworldtour.webarchive