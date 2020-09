Wanda Nara reveló la gran preocupación de uno de sus hijos

Tras estar sin clases presenciales durante unos meses, al igual que en todo el mundo, finalmente, los hijos de Wanda Nara volvieron al colegio en Paris.

En un posteo, la mediática reveló la preocupación de uno de sus hijos, ilustrando la reflexión con una postal familiar: "Primer día de clases en Francia. Me quedo con la preocupación de cada uno por la adaptación del otro. La frase de Benedicto de esta mañana 'yo estoy nervioso pensando en Francesca, ella habla mucho italiano y no se si la van a entender eso me tiene preocupado´".

Y agregó: "La más pequeña Isi, entró y se sentó en su escritorio su adaptación fue saludarnos y decirme vayan con Franchi por que quizás llora. El mayor Valu abrazo a sus hermanos y esperó a que cada uno estuviera con sus nuevos compañeros. El grupo más fuerte sin dudas lo formamos en casa", orgullosa de su familia unida.