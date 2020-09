Wanda Nara rompió el silencio tras la denuncia en su contra

Un nuevo escándalo golpeó la puerta de Wanda Nara esta semana. La ONG italiana Codacons emitió un duro comunicado contra la mediática por "sexualizar" a uno de sus hijos, haciendo que el chico le tome fotos sugerentes.

La mencionada entidad calificó el comporta miento de la mediática como "violencia hacia los menores". En las últimas horas, Wanda tuvo un ida y vuelta con sus fans respondiendo sus preguntas. Entre ellas, un usuario se animó a consultarle "¿qué onda la denuncia que te hicieron?". La respuesta fue contundente: "No me hicieron ninguna denuncia de nada, es otra mentira más, de las tantas...", asegurando que la información difundida es falsa y que no hubo tal acusación.

Recordemos que más allá de la polémica actitud de Nara frente a uno de sus hijos, se suma también la controversia por el exceso de Photoshop en la figura de la empresaria en la imagen que ella finalmente posteo en su cuenta de Instagram.

En una forma de restarle importancia a la polémica, además Wanda compartió un posteo este martes en la red con el epígrafe: "Buen día París. Estado emocional, feliz".