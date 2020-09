En microbikini y transparencias, el particular saludo de Stefi Roitman

Stefi Roitman deslumbró a sus fans con un posteo en microbikini y transparencias y el particular epígrafe: "Hola, me gustás".

Recordemos que la influencer argentina está instalada junto a la familia Montaner en Miami, ya que es novia de uno de los hijos de Ricardo, con quien protagonizó hace días una foto audaz que fue censurada por Instagram.

En el posteo que superó los 200.000 likes, Roitman se muestra en traje de baño y con un top de transparencias, mientras sostiene los laterales de la parte inferior de su bikini. "Hello, i like you (Hola, me gustás)", escribió en la publicación.

Este martes en la tarde, en una actitud más intimista, Stefi contó: "Hace ya varios meses empecé a meditar, a conectarme más conmigo. Fue y es un proceso que me ayudó mucho en estos tiempos que corren".