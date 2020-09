Recargado: Feinmann volvió a la radio y apuntó contra el kirchnerismo

Hoy, luego de cumplirse casi un mes de su internación por coronavirus, Eduardo Feinmann volvió a la radio y lo hizo más recargado que nunca. Para ir calentando motores, anoche, anunció su flamante retorno a Alguien Tiene Que Decirlo en su cuenta de Twitter. Allí el periodista lanzó un fuerte palo para Cristina Fernández, el kirchnerismo y La Cámpora.

"¡Vamos a volver! Si ellos pudieron, YO TAMBIÉN. El virus Cris no pudo conmigo, el virus kirchnerismo tampoco, el virus La Cámpora lo intentó, el virus Covid no me terminó", redactó en la red social del pajarito.

Vamos a volver! Si ellos pudieron, YO TAMBIÉN. El virus Cris no pudo conmigo, el virus kirchnerismo tampoco, el virus La Campora lo intentó, el virus Covid no me terminó. Mañana, como todos los días, de 9 a 12, en @Rivadavia630. pic.twitter.com/C7ljhw7fsn — Eduardo Feinmann (@edufeiok) September 21, 2020

Esta mañana, al aire contó sobre su dura experiencia con la enfermedad. "Estaba ailsado. Esta enfermedad es totalmente inhumana. No le vi la cara a nadie, ni a los médicos. A la enfermera sólo le conocí los ojos porque se ponen un traje de astronauta. Tenía cero contacto con mi familia, sólo por el teléfono", reveló.

"No hay medicamentos. Hay un tratamiento, que usaron conmigo, que es el protocolo. Me ponían anticoagulante, me pinchaban todos los días, tremendo. La cabeza te corre. Y después Dexametasona, un corticoide. Tuve asistencia de oxígeno, pero no respirador", indicó.

Además, habló de quienes celebraron que se haya contagiado de coronavirus. "Hice algo que no había que hacer, meterme en las redes a ver qué pasaba. En ese momento vi #FuerzaCovid. Ahí me hicieron apagar el teléfono y no lo abrí más. Me angustié mucho. Otros decían 'murió Feinmann'. Fue fuerte. Después veía la tele y había una periodista, una idiota, que dijo 'Feinmann está en terapia intensiva con respirador'. Entonces la cabeza te camina de una manera muy fuerte. Es una enfermedad que como no tiene cura, los médicos te dicen 'vamos a ver'. La cabeza juega un papel", señaló.