Tras la alarma por su internación, Tiziana Sabatini rompió el silencio

Catherine Fulop, Tiziana y Ova Sabatini tienen coronavirus. La conductora comunicó la noticia este martes, y poco más tarde llegó la preocupación cuando se supo que Tiziana debió ser internada.

Frente a la preocupación de familiares, amigos y fans, la influencer compartió un mensaje tranquilizador en sus redes sociales.

“Quería contarles a los que me están hablando preocupados por lo que vieron en la tele, que estoy bien y en casa”, comenzó con su descargo. El lunes sí me llevaron al hospital para hacerme estudios, porque la médica que vino a hacerme el chequeo no lograba escuchar la parte superior de mi pulmón derecho y había que descartar neumonía. Por suerte mis pulmones están bien, así que ya volví y estoy aislada, en casa, con mi familia. Gracias a todos los que se preocuparon”, comentó la hermana de Oriana, quien también atravesó el virus pero en Italia.