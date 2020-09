“Que lastima”: Yanet García no aguantó y así le respondió a una fan que la trató de fea

La modelo y presentadora de televisión mexicana de 29 años, Yanet García, es una de las celebridades más activas en las redes sociales. La novia de Lewis Howes posee más de 13 millones de seguidores en Instagram.

Es por eso que los posteos de fotografía y videos suyos son muy comentados y reproducidos por lo general. Hace unas horas Yanet recibió un mensaje que le gustó para nada.

A través de las historias de Instagram, Yanet García compartió con sus millones de followers una captura de una conversación con una usuaria.

“Tienes un cuerpazo pero no tienes la mejor cara, deberías arreglarte un poco antes de salir a dar “consejos” le escribió una chica de nombre Rocío Barragan a García.

Yanet García by Instagram Stories pic.twitter.com/XuPbfjgJkX — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) September 18, 2020

Automáticamente la respuesta de la pareja de Lewis Howes no se hizo esperar: “Para mi todas las mujeres son hermosas! Que lastima que para ti no y que apoyes a las mujeres, que solo las critiques! Una mujer es hermosa por todo lo que es, no necesita salir llena de maquillaje para verse bien. Una mujer segura de si misma no necesita una gota de maquillaje porque su seguridad no está en lo superficial. Saludos.”