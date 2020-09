Moria Casán defendió a Floppy Tesouro de las acusaciones de "calienta braguetas"

Anoche se presentó Floppy Tesouro en el Cantando 2020. En la previa, la modelo hizo un comentario sobre las declaraciones que Karina La Princesita hizo sobre ella en un intervalo, aludiendo a que Moria Casán la favorecía en las devoluciones por haber sido compañeras en Incorrectas y al tener el mismo jefe de prensa,

Karina minimizó las quejas. "No es la única en el mundo, sinceramente no me da ganas de responderle. Me pagan para darle una devolución y es lo que voy a hacer", dijo la jurado

En este contexto, Moria salió en defensa de Tesouro y terminó soltando una frase muy polémica. "Floppy estaba en mi programa y me parece una mujer con un aura. Cae bien a hombres y mujeres, lo cual es muy difícil", empezó. "Que una mujer tan mona caiga bien a las mujeres es muy difícil y es porque no la ven ‘calienta braguetas’, ‘calienta macho’, ni ‘macho ajeno’. ¿Entendés, amor?", lanzó, La One.