Wanda Nara explicó la razón por la que nunca contrató niñeras para cuidar a sus hijos

Wanda Nara se refirió a las denuncias de la ONG italiana Codacons, tras denunciarla por supuesta "violencia hacia los menores" tras filtrarse una foto donde su ve a uno de sus hijos sacándole una foto en sus últimas vacaciones. En la foto, la mediática posa de forma provocativa.

Ahora, utilizando la opción de "hazme una pregunta" en Instagram, Wanda respondió consultas de sus seguidores. Ante una pregunta sobre esta supuesta denuncia, ella respondió: "No me hicieron ninguna denuncia de nada. Otra mentira más de las tantas…".

Finalmente, la consultaron por qué no tiene niñeras. Su respuesta fue contundente. "Tenemos empleados por seguridad y también para manejar la casa. Pero de mis hijos me ocupo y ocupé siempre yo. Nunca tuvieron niñeras, ni ahora. Lo que no puedo hacer, no lo hago. Hace muchos años que, por ejemplo, no voy al cine. Ya ni me acuerdo de cómo era eso".