Sebastián Yatra volvió a ningunear a Tini Stoessel: ¿qué pasó ahora?

Sebastián Yatra y Tini Stoessel confirmaron su separación tras varios meses de un intenso romance. Rápidamente, los rumores comenzaron a surgir sobre los motivos de su ruptura. Desde entonces se los ha vinculado con a él con Danna Paola y a ella con el cantante de trap Khea.

Salvo estas diferencias personales, los seguidores de ambas estrellas tenían la esperanza de que los cantantes se reunieran de nuevo, ya que estaba confirmada su participación en un proyectos común. Pero parece que no será así.

Recordemos que la ex pareja iba a protagonizar una serie para Disney, que sería emitida a través de la nueva plataforma de contenidos digitales Disney Plus, pero fue el músico colombiano quien reveló a sus seguidores que el proyecto ha quedado totalmente cancelado.

Yatra reveló en una sesión a través de Twitter con sus fans que la razón más importante por la que ya no se realizará la esperada serie es debido a que tiene otros planes para el próximo año. "La serie la íbamos a estar grabando en marzo, abril y mayo de este año, y bueno con todo lo que pasó del COVID tocó posponerla y queríamos lograr grabar en el 2020, pero realmente no hay forma todavía, y yo ya para el 2021 tengo otros compromisos y otras cosas, entonces lastimosamente no voy a poder grabar la serie", expresó.