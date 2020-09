La opinión de Charlotte Canigga sobre la maternidad que generó repudio

Charlotte Caniggia tuvo su debut esta semana en la pista del Cantando 2020 junto a su compañero Cristian Sergio. La pareja interpretó "Mayores" de Becky G. y Maluma, pero quedó en zona de riesgo de cara a la próxima sentencia que se llevará cabo el jueves.

Durante la previa, Charlotte contó que su novio le regaló un perro. Muy contenta, la mediática habló de sus mascota: "Es una bulldog francés negra, re linda". Además, quiere llevarla al piso para que todos la conozcan. "Es buena, se porta bien. Igual, está loca. Corre por todos lados pero por suerte no rompe nada... Tiene mucha energía", agregó.

En el momento cuando Ángel de Brito le preguntó es "educando", ella respondió. "Y, más o menos... viste. Yo tuve otros perros, pero mi mamá me dice que los abandono a todos", agregó. Y reconoció: "En ese sentido, soy un poco mala... por eso, cuando tenga hijos quiero tener uno y ya está", agregó.

"¿Para no abandonarlos?", le preguntó Ángel. "No, no voy a abandonar a un hijo... A mi mamá le encantan los perros, pero porque es muy madraza. Y yo... el perro me hincha, no tengo paciencia. Y con un hijo, imaginate. Yo no quiero", sentenció.

Finalmente, Laurita Fernández le preguntó si ya estaban hablando de hijos con su pareja, pero la hermana de Alex respondió contundente: "No, no quiero hijos. Estoy divina y me voy a poner re gorda!".