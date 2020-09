Tras su debut, Charlotte Caniggia abandonó furiosa el "Cantando 2020"

Charlotte Caniggia debutó anoche en la pista del Cantando 2020 junto a su compañero Cristian Sergio. La pareja interpretó "Mayores" de Becky G. y Maluma, pero quedó en zona de riesgo de cara a la próxima sentencia que se llevará cabo el jueves.

"El tema estuvo bien elegido. Si lo eligió ella, un punto a favor por eso. Tu compañero estuvo muy bien. Tenés un lujo de compañero. En realidad, lo voy a puntuar a él. Ella cantó, pero lo menos posible, gracias a Dios. No me gustó la actitud. Creo que eras más fresca cuando estabas en el Bailando", señaló Nacha Guevara, que decidió calificar a la dupla con un 5.

Oscar Mediavilla reconoció que tenía cierto prejuicio con la mediática. "No generó una molestia lo que escuché. No fue algo como para salir corriendo del estudio. El preconcepto mío, me lo tengo que guardar, porque yo decía ‘uh, va a cantar mal’, y la verdad que, en esta canción, llevaste todo muy bien", mencionó el productor.

Por su parte, Moria Casan y Karina La Princesita no fueron tan duras a la hora de marcar los "errores" de la primera performance de la pareja en la pista.

Finalmente, y luego de escuchar al jurado, Charlotte no pudo ocultar su enfado por las críticas. "Era obvio, me lo esperaba. Estoy enojada y tengo un humor del ort... pero no lo quiero sacar acá. Ahora, me voy a mi casa y capaz se me pasa. La próxima quiero hacer un tema en inglés porque en español yo canto muy mal", finalizó.