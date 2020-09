Desmejoró la salud de Carmen Barbieri y deberá abandonar el "Cantando 2020"

Carmen Barbieri fue acumulando angustia y el cuerpo le pasó factura. La felicidad por incorporarse al Cantando 2020 no logró apaciguar su tristeza. A fines de agosto se esguinzó un tobillo durante un ensayo, pero esto no le impidió presentarse pese al dolor.

Como debía guardar reposo, fue reemplazada por Fátima Florez. Mientras esto se produjo, los rumores hablan de una salida de Carmen del certamen, que ella misma desmintió: "Lo que se está diciendo nunca estuvo en mi cabeza, ni teniendo la pierna como la tenía pensé en renunciar", le había dicho a LAM.

Días más tarde fue afectada por un herpes zóster cuyos síntomas se fueron agudizando. Carmen iba a volver, pero diferentes sucesos que se fueron dando el fin de semana hicieron que la capocómica tomara la determinación de bajarse por tiempo indeterminado.

Según publicó el sitio Teleshow, el domingo llamó a su médico de confianza, que la derivó al dermatólogo. La consulta tuvo que ver con un párpado que se le cayó y cierta dificultad para mover la boca. El profesional que la vio la tranquilizó y luego determinó que se trató de una parálisis facial producto del virus que tiene.

Por otra parte, en Hay que ver, el programa que conducen José María Listorti y Denise Dumas por El Nueve, indicaron nuevos datos. "Me confirman lo de la parálisis facial, que tiene un parche en el ojo, porque producto del párpado que se le cayó, no podía abrir el ojo izquierdo. Fue cada vez peor y Penca, que es su asistente personal, se asustó y lo llamó a su hijo y él decidió llevarla la clínica Fleni para realizarse una tomografía computada para descartar que no fuera algo neurológico. Estaban muy asustados, pero gracias a Dios descartaron la parte neurológica", describió el panelista, Gaby Fernández.

La producción de LaFlia, apenas se enteró, salió a buscar un reemplazo. Desde el primer minuto la intención fue buscar a una persona de la misma categoría. Se fijaron en Luisa Albinoni, la actriz que es amiga de ella. Ya comenzó con los ensayos y, en principio, saldrá a la pista el miércoles 16. La particularidad de este caso es que las dos fueron pareja de Jorge Porcel.