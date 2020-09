¡Afectada por un virus! Mirá cómo quedó la cara de Carmen Barbieri

En Confrontados emitieron fuertes imágenes de Carmen Barbieri con la cara completamente desfigurada y con un montón de marcas en el cuerpo. Fue entonces, cuando Marina Calabró explicó que la capocómica está sufriendo los estragos de un herpes zóster. Tras mostrar las tremendas fotos, Carmen se comunicó con el programa y contó su situación.

"El médico me dijo que lo que tengo es un estrés postraumático. Si vos tuviste alguna vez varicela, de chiquita, no te agarra de grande. Pero si tenés un disgusto muy grande y te bajan las defensas de golpe, como yo que toqué fondo, el virus se reactiva porque está en el cuerpo y te sale una culebrilla. Nosotros le decimos culebrilla, pero los médicos odian esa palabra. Ellos le dicen herpes zóster", explicó.

Para finalizar, contó que se siente muy cuidada por diversos médicos. "Me están ateniendo un dermatólogo, un oftalmólogo y un infectólogo. Si el bicho me toca el ojo, lo puedo perder. El virus ya no está, pero por donde pasó... Me arruinó. Me duele la cara, el ojo y la vida. Me fui a acostar y me levanté como si hubiese boxeado en Las Vegas con el mejor boxeador. Soy un monstruo", sentenció.