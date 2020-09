Piden la cabeza del vestuarista: destrozaron a la ex de Luis Fonsi por una foto

La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña de 49 años, Adamari López, es una de las celebridades más queridas de la televisión latinoamericana. La ex esposa del cantante Luis Fonsi deslumbra a sus seguidores con sus distintos looks en el programa donde se desempeña como co-conductora.

Justamente, Adamari se volvió foco de atención esta tarde de sábado tras una fotografía compartida en las redes sociales de “Un Nuevo Día”.

En esta mencionada pic publicada en Instagram se puede ver a Adamari López con dos looks con vestidos negros. “@adamarilopez te muestra cómo vestir de negro sin verte aburrida ni repetitiva” fue el texto que acompaño la postal de la mamá de Alaïa.

La pic que tiene como protagonista a López rápidamente se llenó de comentarios. La mayoría de ellos, criticando a la vestimenta de la latina.

“Eso es como burla saben perfectamente los de un nuevo día como mal viste esta mujer y todavía la ponen en desir cómo ella pone un vestuario nada aburrido sabiendo que siempre la ropa le queda mal o la ropa está fea”,

“Ninguno,nada le queda bien”, “La verdad no me gusta cm te visten” y “Yo solo le digo ,corran al de vestuario 👎” fueron alguno de los mensajes de los followers en detrimento del outfit de la ex mujer de Luis Fonsi.