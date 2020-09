El drama de María Valenzuela y el coronavirus: "Me da miedo morirme sola"

Desde que comenzó el aislamiento obligatorio, las personas pertenecientes al grupo de riesgo son las que más están sufriendo la cuarentena. Actualmente, la recomendación de parte de los profesionales de la salud es que continúen manteniendo las medidas específicas para evitar el contagio.

Dentro del mundo del espectáculo, María Valenzuela se encuentra completamente asilada de su familia desde hace más de 170 días. Sus varias enfermedades generarían un gran peligro para su salud si llega a contagiarse. "Tengo EPOC, enfisema, soy una persona de altísimo riego… Tengo bronquitis crónica, estuve internada por neumonía. Estoy totalmente aislada. No puedo tener contacto con nadie", le comentó la actriz a la revista Para Ti.

Además, hizo referencia a cómo es su día a día, sola, sin sus seres queridos: "Lo llevo mirando películas, series y juego al Súper City, un juego de Facebook. Me distrae mucho, me despeja. Estoy sola. La única que viene es Malena, a distancia y con barbijo para traerme las provisiones que necesito".

"No me da miedo el coronavirus. Lo que me da miedo es morirme sola, que me infecte y me muera sola, sin poder abrazar y besar a mis hijos, amigos, a mis seres amados. Le tengo miedo a la muerte de seres amados, pero a la mía no. Tengo la esperanza de que hay algo mejor y que me voy a encontrar con muchos seres amados que perdí", declaró sobre cómo enfrenta uno de sus mayores miedos.

Recordemos que en marzo sufrió un accidente doméstico que la tuvo a muy mal. Luego de caerse y darse las costillas contra la punta de la mesa, María debió soportar durante varios días un dolor muy intenso. Haciendo caso a los profesionales de la salud, de no concurrir a los centros médicos salvo por casos extremos, prefirió no ir al médico.