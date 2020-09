Escandaloso debut de Alex Caniggia en el "Cantando 2020": insultos, críticas y cruce con el jurado

Alex Caniggia debutó anoche en la pista del Cantando 2020. El hijo de Mariano Nannis y de Claudio Paul Caniggia arrancó la noche con una crítica hacía Ángel de Brito y Laurita Fernández, los conductores del programa. "Como conductores están muy tranquilos. Creo que tendría que ser yo. Le rompo el cu… a todos los conductores", remarcó el joven. Pero, De Brito no dudó en contestarle: "Mantené la distancia. Podés irte a cero si no respetás la distancia. Otro Esmeralda Mitre".

La canción de Luis Miguel "Cuando calienta al sol" fue la elegida por el mediático para su performance en el certamen. La presentación de Alex Caniggia en la pista del Cantando 2020 sorprendió a Nacha Guevara, quien terminó aplaudiendo al hijo del ex futbolista. "Jamás pensé vivir esto, que Nacha aplauda a Alex", dijo de Brito y la jurado redobló el comentario. "Yo tampoco", señaló la jurado.

El momento más tenso ocurrió cuando le llegó el turno a Oscar Mediavilla de dar su devolución. El productor, que en este ritmo tiene el voto secreto, empezó diciendo: "Alex tenes un buen look pero no te sobra nada. El look estuvo bueno, pero cantando más o menos".

"Perdón Oscar, pero a mi nada me para. A mi mucha gente me dice que cantó mal y yo les digo: ‘Chupala’. Por la calle me lo dicen", le respondió Alex. Mediavilla se tentó por la contestación y retrucó: "Si le haces pito catalán al que te hace la devolución sos un suicida".