Despatan la trastienda íntima de la separación de Nicole y Cubero

Tras contraer coronavirus, Nicole Neumann ha pasado una semana en el ojo de la tormenta mediática por el trato que tuvo con su empleada doméstica de quien se contagió de Covid-19.

Hace más de tres años, Nicole dejó a Fabián Cubero y Yanina Latorre reveló en LAM el verdadero motivo de esa ruptura. “Ella quiere que entiendan que Cubero no le interesa ni le va a interesar nunca. Ella lo soltó. Un año antes de separarse físicamente, de hecho, ella se desenamoró. No lo quiso más. No la calentó más. La frase fue 'no me lo garché más'. Disculpen pero es un textual”, dijo la panelista.

“Me dijo que es buen tipo, que nunca se pelearon, que no tiene un reproche para hacerle durante el matrimonio. Ella asume que tuvo la culpa y que no tuvo retorno. Pero a él le costó muchísimo asumirlo”, Latorre.

Luego agregó: “Ella al principio intentó remarla. Pero me aseguró 'un día dejé de viajar con él porque no teníamos tema de conversión, no nos divertían las mismas cosas, no tenía nada para compartir y me dejó de atraer como hombre'. Pero no lo dijo como una crítica”.

Y remarcó: “Ella pensó que la relación iba a terminar bien. A él le costó mucho porque él sí estaba muy enamorado y creía que era una crisis”,

Mientras tanto, Ángel de Brito consultó: “¿Nicole piensa que él todavía está enganchado?”, la respuesta de su panelista fue concreta: “No, ella cree que esto forma parte de un despecho, que a veces uno no es consciente y no maneja, que no la soltó, que le agarró una obsesión y venganza”.