Esmeralda Mitre recargada: "Karina tiene que ir al psicólogo"

El pasado viernes Esmeralda Mitre y Mariana Brey no se mostraron de acuerdo con la devolución que Karina le hizo a la actriz por su desempeño en la pista. Esto genero un duro cruce al aire que finalmente hizo que la intérprete de Corazón mentiroso rompiera en llanto durante el corte.

Ahora, Esmeralda no se quedó callada y disparó nuevamente contra la jurado en una entrevista en El Run Run del Espectáculo. "Le quiero quitar dramatismo a esto. Esto es un juego, y el Cantando 2020 quizás sea un poco más complicado que el Bailando, porque no está Marcelo. Y entre él y yo había como un ida y vuelta artístico que fluía mucho. Siento mucho la televisión y estoy todo el tiempo con lo que a la gente le gusta, con lo que pueda divertir. En este momento de pandemia es importante hacer al show”, comenzó a explicar.

"Lo que sí digo es que con ella es personal, son hechos fácticos. Si alguien te dice que te iba a poner un 3, y después te pone un 1. ¿Es un castigo? Es personal", continuó.

"Que me ponga el puntaje que quiera, pero a mí no me va a enseñar cómo tengo que respirar. Sé muy bien que no tengo voz nasal. Que me diga lo que quiera, pero que después no termine llorando", indicó indignada.

"Todo esto fue formado, de alguna manera, por Ángel de Brito, que empezó con '¿qué te pasa Karina?' Y a ella no le pasaba nada. Ella quiere ser la protagonista del jurado. Quiere ser la estrella y lo respeto, yo no hable de mi humildad, y no me interesa faltarle el respeto", aseguró. Y finalmente añadió: "Tiene que ir al psicólogo y tratar sus inseguridades".