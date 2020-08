Todo tipo de reacciones: el pantalón de la ex de Luis Fonsi que generó debate

La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña de 49 años, Adamari López, sigue sumando adeptos a su comunidad virtual. La ex esposa del cantante Luis Fonsi es una de las personalidades más queridas y reconocidas de la tv azteca.

Adamari sigue deslumbrando a sus millones de fanáticos con su fotografías y videos en sus distintas redes. La latina comparte mucho de su día a día en ellas.

En las últimas horas, se generó un gran debate en una de las fotografías compartidas por la cuenta oficial de Instagram del programa “Un Nuevo Día”. En ella aparece Adamari Lopez como protagonista.

En esta mencionada pic de la red de la camarita podemos ver a Lopez luciendo una camisa negra y un pantalón largo verde. La misma dividió las aguas entre los followers.



“Que va...ese pantalón no te va...resalta un poco esos labios y cambia ese peinado..total ya no es lo mismo este programa se ve triste”, “Muy bella😍😍pero el pantalo no te favorese....pero estas bella” y “Ay no me gusta como viste esta mujer” fueron algunos de los comentarios negativos en cuanto al outfit de la ex mujer de Luis Fonsi. En cuanto a los comentarios positivos encontramos: “Se ve super bien” y “Esta preciosa”.