Lanata recordó escabrosos detalles de su detención en Venezuela: "Lo que más me impresionó fue..."

Jorge Lanata recordó en el nuevo magazine de El Trece "Mujeres" su detención en Venezuela en 2017, cuando fue a hacer un informe periodístico a ese país.

"Eso que cuenta Wiñazki fue realmente feo, no lo esperábamos. Y menos mal que Carlos, el jefe de cámaras del canal, llegó a mandar un tuit cuando nos bajaban al subsuelo y nosotros no sabíamos qué pasaba afuera. Y a los 20 minutos estábamos en la tapa del Guardian, en Londres, y a los 25 en el New York Times, y se entró a armar quilombo", comenzó el periodista.

Y siguió: "Y los tipos nos sacaron todo, nos borraron las cámaras, nos borraron los teléfonos, nos borraron las computadoras. Y vos sabés que venían distintos tipos a hablarme, como a interrogarme. Y lo que más me impresionó fue uno que vino, es como que entre acá un tipo con lentes polarizados y no me hablaba, se quedó así (gesto de mudo)".

"Y agarró un cuaderno y lo entraba a hojear y seguía sin hablarme. Y vos pensás este hijo de puta...y el tipo seguía así. Y en un momento me dice vas a perder el avión, le digo todo bien, puedo perder el avión", agregó el conductor.

Y finalizó: "Y nada, es cierto lo que cuenta Nico -en referencia a Wiñazki-, en ese momento era obvio lo que teníamos que hacer, se queda Nico nos quedamos todos, nos vamos todos o nos quedamos todos digamos. Pero fue realmente una situación fea".