Sirenas: la obra que montará el Teatro Cervantes en Mendoza

Bien lo dice la sabiduría popular: “Siempre hay motivo para festejar”. Y esta idea hoy está más vigente que nunca, con la reciente noticia que sacudió a la comunidad teatral mendocina. Entre tantas pálidas, el Teatro Nacional Cervantes publicó los resultados del concurso Nuestro Teatro y Mendoza es una de las ganadoras. Sirenas, la opera prima del escritor Gabriel Jimenez, resultó seleccionada entre 1548 obras.

El concurso se impulsó a nivel federal con el objetivo de brindar alternativas para que las artes escénicas continúen funcionando en este contexto crítico. En colaboración con el Instituto Nacional del Teatro, la obra de Jimenez se montará y filmará en la provincia con artistas locales y luego será transmitida por el canal Cervantes Online. Esta no es la primera vez que Mendoza es destacada por sus artistas: en 2018, el Cervantes produjo Tatiana, de Gabriel Dalla Torre y Manuel García Migani, en el marco del programa TC Produce en el país.

Sirenas relata la rutina de un supermercado de barrio que resulta alterada por la particular iniciativa de uno de sus clientes y el efecto que esto genera en el resto de las personas allí presentes. La violencia, la desigualdad y el extractivismo son algunas de las temáticas que la obra aborda y sobre las cuales, Jiménez ya ha venido trabajando desde hace tiempo en sus escritos.

- Tus inicios en la escritura fueron con la poesía, ¿cómo fue que incursionaste en la dramaturgia?

En literatura existe el chiste de narradores vs poetas, como si fuera un Boca-River. Claro que es una falsa confrontación, yo soy hincha de Gimnasia y Esgrima, para mí Boca o River no existen. En fin, lo que quiero decir es que la literatura pasa más por el proceso de escribir antes que por lo géneros, catalogaciones o demás imposiciones, eso es posterior. Es cierto lo que decís sobre mi recorrido desde la poesía, donde publiqué tres libros, hasta la dramaturgia, aunque sin tanta difusión también he escrito cosas más ligadas a la narrativa y últimamente mucho más a la dramaturgia. Si bien no he publicado aún nada dentro de estos géneros, el premio del Teatro Nacional Cervantes va a generar la posibilidad de montar la obra y de filmarla.

- ¿Cuándo escribiste Sirenas y cuánto tiempo te llevó el proceso de creación?

Creo que la escribí muy rápido, quizás demasiado. De hecho me gustaría seguir escribiéndola, tal vez como una continuación o segunda parte. Quizás siempre estamos escribiendo lo mismo bajo distintos títulos, no me convence demasiado estipular formatos o géneros, creo que la literatura pasa por otro lado. Sirenas fue escrita muy rápido porque tenía en la cabeza muchas de las cosas que se ponen en escena ahí, algunas ya trabajadas en un registro poético o de relato. Osjar Navarro Correa me propuso un ejercicio de escritura en enero del 2019 (yo estaba tomando un taller de dramaturgia con él) que funcionó como disparador para empezar a ordenar todo eso en un mismo texto, que luego tomó forma de obra, tal como llega ahora a escena.

- ¿Cómo te enteraste del concurso del Teatro Nacional Cervantes? ¿Qué te impulsó a inscribirte?

El mundo del teatro, lo muy poco que he transitado aún, me resulta sumamente amable, en relación a otros nichos literarios que he habitado. He conocido a personas muy generosas, comparten información, difunden material y generan espacios constantemente, en especial dentro la total complicación actual. Así me enteré del concurso, conocí revistas, editoriales, sitios web, podcast y varias iniciativas que se están llevando actualmente. Se trata de un accionar colectivo, directo y constante.

- ¿Qué expectativas tenés para el montaje de la obra?

Sé quién quiero que la dirija, quién que la filme y quienes que la interpreten, pero todavía no sé si voy a tener algún grado de incidencia en todo esto. Sé hasta quién quiero que lleve la prensa. La producción está a cargo del Teatro Nacional Cervantes en coordinación con el INT, la realización será en Mendoza. Sirenas tiene una trama sonora compleja y me gustaría poder estar involucrado en todos los detalles. Creo que es importante, en especial en el contexto actual, por la posibilidad de trabajo que esta puesta va a generar en la provincia.

- ¿Cómo será la selección de las personas que participarán del proyecto?

Es lo que todos queremos saber, pero por ahora solo sabemos que Gimnasia es el más grande de Mendoza.