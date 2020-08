Lola Latorre confesó cuál meme la hizo abandonar Twitter

Lola Latorre abandonó su cuenta de Twitter po la violencia con la que se manejaron lo usuarios con ella, criticándola ferozmente por su performance en el Cantando 2020.

"Desde la primera gala veía mucha violencia. Siempre tuve Twitter, pero nunca lo usé. No tenía la aplicación, directamente, y Lizardo (Ponce) me incentivó: 'Hacete Twitter ahora que estamos en el Cantando'. Y lo reactivé", comentó la hija de Yanina Latorre en LAM.

Y continuó: "Pero desde la primera gala me puse mal por los comentarios, no por la crítica, que me la recontra banco porque no cantamos bien y estamos para aprender, pero hay mucha violencia y comentarios agresivos. Por eso lo mejor fue dejar mi cuenta ahí".

Y agregó: "Cuando cantamos la cumbia, yo estaba con un top y short y todo el mundo diciéndome 'anoréxica'. Me decían cosas agresivas que no me suman para crecer… En Instagram la gente es mucho menos violenta", sostuvo la participante del certamen de canto.

"Porque a mí no es que me afecta la critica, el 'Lola cantaste mal'. Me molesta el meme de Peter La Anguila diciéndome: 'Sos anoréxica como él'. Me pusieron cosas re violentas que no me parecen para nada graciosas", finalizó.