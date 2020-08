¡Mirko ya tiene una imponente casa propia! Mirá las fotos

View this post on Instagram

El otro diu0301a mostreu0301 el auto de bomberos que una empresa le regalo a Mirko y por suerte pudimos sortear uno para un chico que hoy lo recibiou0301 y esta muy feliz. Y esta es la ud83cudfe0 de MIRKO! Este proyecto es de un grupo de emprendedores Hacen un trabajo increiu0301ble y esta bueno apostar a emprendedores argentinos que se arman un camino en un momento difiu0301cil! Gracias Vicky de @la_petite_maison_arg La casita es un trabajo de @la_petite_maison_arg que la disenu0303ou0301 y construyou0301 exclusivamente para Mirko es TAN REAL como las de verdad, fue realizada bajo un sistema constructivo en seco con placas de la liu0301nea Cedral de @durlockoficial la cual requiere miu0301nimo mantenimiento y estau0301 ambientada por dentro con exclusivos disenu0303os de Aurora Wiszniewski de @reinolejano que van desde los almohadones bordados, muebles hasta los empapelados hechos temau0301ticamente al gusto de Mirko que adora los autos y las herramientas, creando un estilo vintage americano u2764ud83cudfe0ud83cudf44 Espero que esto ayude a fomentar el trabajo de los emprendedores argentinos y puedan salir adelante en este momento tan difiu0301cil! Y ahiu0301 tienen sus contactos para los que quieran contactarlos!