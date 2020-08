Ni Brad Pitt la sabía: la vergüenza que pasó Adele con Jennifer Aniston en un baño

Aunque no ha sido una artista desde la juventud ni lleva toda su vida siendo famosa, la cantante Adele se ha abierto su propio espacio en Hollywood con su talento y ha logrado amigas que la admiran mucho como la actriz Jennifer Aniston y la cantante Beyoncé.

Pero no todo lo que ha vivido son momentos cómodos, con el sentido del humor que siempre le ha caracterizado y su radiante sonrisa, la intérprete de temas como “Someone Like You” reveló recientemente cómo fue su primer encuentro con Jennifer Aniston.

Invitada al Graham Norton Show (un programa británico) la cantante narró que estaban en un evento y dijo "Fui al baño con Jennifer Aniston en Nueva York, durante un concierto de John Mayer. La seguridad no me iba a dejar entrar y ella me dijo que pasara”.

Lo más impresionante de la anécdota fue lo que continuó: “Nos sentamos en cubículos uno al lado del otro y la podía escuchar orinando. Ella me preguntó cómo estaba y le dije: ¿Bien y tu Rachel?” (Recordando su papel en Friends y demostrando sus nervios de fanática).

En la actualidad la cantante considera este uno de los momentos más vergonzosos de su vida, sus seguidores presentes en el show rompieron en risas una vez que se enteraron de la anécdota.