Tras ser amenazado de muerte, Rodrigo Lussich rompió el silencio

Conmocionado, Rodrigo Lussich contó este miércoles que realizó una denuncia penal tras recibir amenazas de muerte en su teléfono celular.

A pesar de los múltiples llamados que le hicieron sus colegas para que les ofrezca información del traumático hecho, el periodista optó por romper el silencio en "Intrusos", al programa en el que se desempeña como panelista.

"Me parece que hay mucha hipocresía. No voy a permitir que me amenacen de muerte. Me dicen que me van a cagar matando. Radiqué la denuncia anoche con otro abogado", comentó.

"En el hacer está la equivocación, después pedir denunciar lo que quieran, pero una amenaza de muerte es una amenaza de muerte. Sepan que no hay impunidad, cibercrimen va a encontrar a la persona que hace esto y van a pagar las consecuencias. Esto tiene un costo penal y lo van a tener que pagar porque no es joda", advirtió.

"Amenazar de muerte y nombrando a terceras personas es algo que no voy a permitir. Si amenazan contra mi vida están haciendo un daño fuerte y nadie se lo merece", concluyó indignado.