Se estrenó "Sirenas", un documental sobre las mujeres en el rock nacional

View this post on Instagram

#ESTRENO Las voces femeninas de la cultura rock, a travu00e9s de sus cincuenta au00f1os de historia hasta la actualidad. Esta noche, @hildalizarazu @sofiaviolacanta y @mavidiazmusic en el primer capu00edtulo de esta serie estreno: u201cLas chicas no solo quieren divertirseu201d. u0026gt; u201cSirenas rocku201d MIu00c9RCOLES 23:30 MIRu00c1 EL ESTRENO TAMBIu00c9N EN DIRECTO POR FACEBOOK. #Sirenas #Estrenos2020 #Encuentro2020 #CanalEncuentro