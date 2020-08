Tras dar positivo en Covid-19, la furia desatada de Coco Sily: "¡Estúpidos!"

Este jueves, Coco Sily fue internado de urgencia en el sanatorio Los Arcos de Palermo, tras sentir un gran malestar en la zona de su abdomen. Al día siguiente, el actor confirmó en Twitter que el test de Covid-19 le dio positivo.

A cuidarse mucho. LOS QUIERO pic.twitter.com/DBtdVtm6Pa — Coco Sily (@cocosily) July 31, 2020

Cursando la enfermedad aislado, el humorista de 58 años se hizo eco del banderazo y las numerosas marchas que se llevaron adelante en distintos puntos del país contra la reforma judicial y lanzó una seguidilla de fuertes tweets.

Noticias Relacionadas Preocupación por la salud de Coco Sily: quedó internado de urgencia

"Sigo internado con coronavirus. Estoy totalmente aislado, solo tengo contacto con enfermeras y médicas, que entran con todos los recaudos sanitarios, pero que yo sé que se la están jugando todos los días. Los veo trabajar, les pregunto de sus vidas", comenzó escribiendo.

Sigo internado con corona virus estoy totalmente aislado, solo tengo contacto con enfermeras y médicas que entran con todos los recaudos sanitarios pero que yo sé que se la están jugando todos los días!! Los veo trabajar ,les pregunto de sus vidas ( sigue) — Coco Sily (@cocosily) August 1, 2020

Luego prosiguió con un fuerte descargo contra los manifestantes que salieron a las calles, rompiendo con el protocolo sanitario: "Me cuentan que viajan en servicio público, que tienen mucho trabajo y que la clínica está llena. Mientras tanto veo en la tele un grupo de idiotas en el obelisco bajándose los barbijos para decir una cantidad de forradas mezclando anticuarentena con reforma judicial, y pienso nuevamente en todos los que realmente se juegan la vida en esta pandemia. Yo tuve mucho miedo, pensaba en si tendría un respirador porque soy fumador, Dios me está ayudando y no tengo síntomas hasta ahora, ¿pero y si a algún enfermero le pasa? ¿Qué van a decir o hacer los estúpidos que andan sin barbijo cuando les ocupen una cama a los trabajadores de la salud o los que todos los días están en primera línea?".

Me cuentan que viajan en servicio público , que tienen mucho trabajo , que la clínica está llena , mientras tanto veo en la tele un grupo de idiotas en el obelisco bajándose los barbijos para decir una cantidad de forradas mezclando anticuarentena , con reforma judicial( sigue) — Coco Sily (@cocosily) August 1, 2020

Y pienso nuevamente en todos los que realmente se juegan la vida en esta pandemia, yo tuve mucho miedo, pensaba en si tendría un respirador porque soy fumador, dios me está ayudando y no tengo síntomas hasta ahora pero y si algún enfermero le pasa?? ( sigue) — Coco Sily (@cocosily) August 1, 2020

Que van a decir o hacer los estupidos que andan sin barbijo cuando les ocupen una cama a los trabajadores de la salud o los que todos los días están en primera línea?? — Coco Sily (@cocosily) August 1, 2020

Finalmente, Sily concluyó su mensaje con énfasis: "Da bronca tener coronavirus y escuchar tanto imbécil (no me refiero a los trabajadores que padecen este desastre). Vayan a sus casas estúpidos y protesten desde los balcones qué hay gente que se muere de verdad por esta mierda".