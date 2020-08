Hernán Drago compartió su polémica técnica de seducción

Hernán Drago hizo alarde de su "formas" para seducir mujeres al responder una preguntas que Guido Kaczka suele hacer a sus invitados en momentos totalmente inesperados mientras conduce Bienvenidos a bordo. Así, el modelo explicó su técnica de seducción.

Todo ocurrió cuando el conductor aprovechó que se estaba hablando de formas de "conquistar" parejas e indagó a Drago. "Me acerco y miro, me acerco y miro. Me parece más una mirada, una actitud corporal", explicó. "A ver, vos estás lejos y estás mirando normal, y estás en un lugar, ¿y qué hacés?", consultó el conductor.

"Hago una pregunta genérica y hago que escucho. Y empiezo a mirar de otra manera para que se dé cuenta. Y me voy acercando. Y en ese momento, casi que si funciona, si hay una pequeña sonrisita.", prosiguió Drago.

"Y bueno, y ahí empiezo a besar, automáticamente. Como", sumó el modelo. "¿Qué hacés?", consultó, exaltado Kaczka.

Luego, Drago hizo un polémico comentario sobre el momento en que "se declara" a otra persona: "No me gusta tirarme sabiendo que la pileta está llena, hay una adrenalina que se disfruta en el medio", apuntó. "¿Y qué hacés a lo último?", preguntó el conductor.

"Me acerco, me acerco, y si veo que hay una mueca o algo, como", insistió el modelo. "¡Me impresionó cómo hizo! ¡Qué jugador!", redondeó Guido.