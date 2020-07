La furia de Gianinna ante las escandalosas revelaciones de Diego Maradona

Diego Maradona firmó el 30 de marzo de 2019 en Culiacán, México, un documento en el cual solicita a Amazon que se cuenten en su serie, "Sueño bendito", 14 situaciones a las que definió como "trágicas". En cada uno de los puntos nombra y responsabiliza a su ex mujer, Claudia Villafañe. Desde un supuesto engaño con Jorge Taiana, hasta distintas acusaciones de fraude.

Los 14 puntos del pedido especial de Diego Maradona a @PrimeVideoLat en contra de Claudia y sus hijas @dalmaradona y @gianmaradona. Esto solicitó que se ponga en la serie. Ahora en @Intrusos pic.twitter.com/eS4Z7WOmIS — JORGE RIAL (@rialjorge) July 8, 2020

Según publicó el sitio Teleshow, el apartado que más afectó a la empresaria es en el que el ex futbolista sostiene que su ex suegro, y padre de su entonces mujer, Coco Villafañe, lo "introdujo en el mundo de las drogas". Al enterarse por televisión de la existencia del documento, tomó la decisión de iniciar acciones legales para intentar que la serie no se emita.

Luego de leer el documento que firmó su padre, Gianinna Maradona se expresó en sus redes sociales. Primero lo hizo en Instagram y luego en Twitter.

"Cuando creas que ya no. Bueno, sí", escribió.

Y más tarde, se explayó. "¡Wow! ¿Es ciencia ficción?", preguntó. "Confío en el archivo que avala a mi mamá. Confío en ustedes, busquen material", continuó en su respuesta a un tuit de Jorge Rial. "Y Confío en mí. En mi eterna paciencia incondicional de mi apellido Villafañe", agregó Gianinna.