Mirá cómo debutó Natalia Oreiro en Instagram

Tras resistir durante bastante tiempo la idea de comunicarse a través de redes sociales, Natalia Oreiro abrió una cuenta de Instagram durante la cuarentena para probar cosas nuevas, según ella misma dice en su primer posteo.

La actriz se grabó aspirando el piso de su casa y mirando a cámara comentó: "Ya limpié, ya comí, ya leí. Volví a comer, volví a limpiar y leer. Me pregunté que más puedo hacer en esta cuarentena. ¿Y si me hago un Instagram? ¡Me voy a hacer a Instagram!".

La particularidad más llamativa del primer video de la actriz en Instagram es la decisión de subtitularlo en ruso. Recordemos que ella una celebridad en aquellas latitudes, y sus shows en vivo son ovacionados por miles de personas cada vez que pisa aquel enorme país.

En las historias, además, celebró que llegó pronto a los 10 mil seguidores y bromeó: "lo que no sé aún es contestar los mensajes. No sé, me da miedo de tocar algún botón y aparecer en te... tas... en serio".

En poco menos de 24 horas, Oreiro superó ampliamente los 150 mil seguidores.