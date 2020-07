El dolor de Nico Vázquez y Benjamín Rojas por la muerte de un compañero

View this post on Instagram

Hoy me toca despedir a una persona que admiro y quiero. Un compau00f1ero espectacular y digno de admiraciu00f3n. Conocido por casi todos los que alguna vez hayan pisado un escenario. Gran compau00f1ero de emociones, siempre con una sonrisa, ganas, empuje y amor al teatro como pocas veces vu00ed. Eso tambiu00e9n me hacu00eda quererlo mu00e1s. Gracias u201cLocou201d (le gustaba que lo llamen asu00ed y ese era su apodo) gracias por tanto! Se te va extrau00f1ar mucho. Todas las noches esperabas mi mirada como seu00f1al para bajar el telu00f3n, y todas las noches me devolvu00edas una sonrisa cu00f3mplice antes de darle fuerte a la soga. Hoy se fue uno de los mejores u201cTramoyistasu201d del mundo y no su00f3lo por cu00f3mo trabajaba, sino por cu00f3mo lo sentu00eda y compartu00eda con sus compau00f1erxs. Me alegra haber disfrutado con vos, haberte dedicado funciones, aplausos y momentos u00fanicos en el escenario. Acu00e1 va un homenaje mu00e1s para vos, amigazo. Mucha fuerza y amor para toda su familia. ud83dude4cud83cudffcud83cudfadud83eudd0dud83dudc4fud83cudffc