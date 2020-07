Tremendo: robaron varias pelucas de Susana Giménez

Mientras en AMBA este miércoles volvieron a abrir las peluquerías, Miguel Romano denunció que una de sus sucursales en Palermo fue asaltada y se llevaron varias pelucas de Susana Giménez, su gran amiga y eterna clienta.

"El lunes me fui a acostar un rato y el teléfono sonada y sonada y me cortaban, como diez veces. Me llamaban para preguntarme si yo estaba en la peluquería porque en ese momento (los ladrones) ya estaban aquí dentro", arrancó contando Miguel Romano refiriéndose a la empresa de alarmas que tiene contratada. "Fue cerca de la 13hs. Me sacaron la vidriera y las pelucas que tenía ahí. Rompieron una de las ventanas que son tipo vitraux que tiene como 40 años, ya no se hacen más", agregó en diálogo con Intrusos.

"Habían detectado con un palo dónde se encontraba la alarma, y que si pasaban por un costado, no sonaba. Entonces, volvieron. Se llevaron gran cantidad de pelucas. Volvieron, abrieron los cajones y se llevaron más pelucas. Se llevaron muchas pelucas de Susana", detalló con angustia el estilista.

Romano explicó que entre las pelucas que se llevaron estaban "Incluso me rompieron también la foto de ella que estaba de cuando fue mujer del año, hace 25 años, y estaba también la de Graciela Borges, esa no la tocaron. Se llevaron con vidrio y todo la de Susana. Había cosas de valor pero no las pudieron sacar".

“No podría hablar de un número de dinero que perdí. Porque también se llevaron muchas otras pelucas de distintos colores y calidad, su valor tiene que con si están hechas a mano o no. El seguro se va a encargar de todo esto, no me importa el costo, me da rabia que me rompieron la vidriera, que se hicieron hace cuarenta años y son irrecuperables”, reiteró el estilista de 84 años.

Abatido finalizó: “Así no se puede vivir. No se puede salir, si uno va a comer a un restaurante tiene miedo. Hay que cuidarse, es una etapa de la vida en la que nos estamos acostumbrando a que pase esto. Me conforma pensar que es algo mundial, no solo acá".