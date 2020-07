¿Era por Justin Bieber? Selena Gómez rompe el silencio por su desaparición virtual

La cantante y actriz estadounidense de 28 años, Selena Gómez, es una de las personas con más seguidores en Instagram. La ex pareja de Justin Bieber es la quinta persona con más followers en todo el mundo, solo detrás del futbolista Cristiano Ronaldo, el actor Dwayne Johnson, la cantante Ariana Grande y la socialité Kylie Jenner.

Por esa razón es que la ausencia de Selena en la red social de la camarita llamaba mucho la atención de sus más de 185 millones de seguidores.

Muchos rumores se barajaron en las redes sociales durante estos meses. Una de las hipótesis más fuertes era que no podría superar su relación con el cantante Justin Bieber quien se ha casado con la modelo Hailey Baldwin.

Para acallar rumores y transmitir tranquilidad a sus fans Selena Gómez publicó hace unas horas un video explicando las razones de su ausencia. “Quiero enviar este mensaje rápido porque sé que últimamente no he estado publicando mucho contenido” inició la compositora.

“Lo que ha pasado es que, a principios de este año, con todo lo que estaba pasando en el mundo, sentía que no era apropiado publicar cosas que fueran demasiado alegres o dignas de celebración. Asimilar todo esto ha sido muy duro para mí y por eso me he tomado un tiempo para aprender realmente sobre lo que está sucediendo. Esta es ahora mi única prioridad” explicó Selena refiriéndose al movimiento Black Lives Matter.

Selena Gómez explica su ausencia en las redes sociales pic.twitter.com/thI9q7Fblc — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) July 30, 2020

“En cualquier caso, quería hacerles saber que desde ahora voy a estar un poco más presente en sus vidas. Les voy a mandar mucho amor y les voy a enseñar muchas más cosas de mi vida personal y de lo que he estado haciendo este tiempo. Gracias por seguir aquí y gracias sobre todo por apoyarme siempre. Les volveré a hablar muy pronto” finalizó Gómez despejando cualquier duda sobre los rumores de la relación de su ausencia con su ex novio Justin Bieber.