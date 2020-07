Confirmado: Prince Royce tiene coronavirus

El cantante y compositor estadounidense de 31 años, Prince Royce, confirmó a través de las redes sociales que tiene COVID-19 e indicó cual es su actual estado de salud para no preocupar a sus millones de fanáticos. Al igual que otros celebridades como Tom Hank y Camila Sodi, el artista de ascendencia latina se suma a la lista.

“Fui diagnosticado con el COVID-19 y estoy en el día número 12 desde que comenzaron los síntomas. Mi caso ha sido leve y me estoy sintiendo bien” inició con su comunicado el intérprete de “Llegaste Tú”.



“Les comparto esto hoy para pedirles de corazón que por favor no bajemos la guardia - este virus es real y podemos estar contagiando a los demás sin siquiera saber que lo tenemos. Yo no pensaba que lo tenía pues no me sentía tan mal y si no me hago la prueba tal vez estaría propagando el virus, sin saberlo” “Este fin de semana festivo por favor mantengan la distancia social, usen sus máscaras, si no tienen que trabajar o reunirse, no lo hagan” continuó Royce.

“Para los jóvenes esto más que por cuidarnos, es para cuidar a los demás, a las personas mayores o con sistemas inmunológicos comprometidos. Por favor tomemos esto en serio, con responsabilidad y con compasión. Cuidémonos” finalizó con su sentido mensaje Prince Royce.