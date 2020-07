Con un pronunciado escote: La foto de la prima de Shakira que es furor

La actriz y modelo colombiana de 39 años, Valerie Domínguez, es una de las influencers más queridas de Sudamérica. La prima de la cantante Shakira, no para de cosechar nuevos seguidores en Instagram.

“Celebra! Celebra tus pequeñas victorias! No olvides que el éxito se compone de muchas de ellas👏🏼👏🏼 No deberiamos estar siempre esperando “algo más” para celebrar. Date la oportunidad de estar presente 🎁, y disfrutar del resultado de tu esfuerzo por más pequeño que creas que es. Recuerda que el progreso es progreso no importa lo mucho o lo poco. #StayBright” fue el texto que escribió Valerie en su reciente posteo.

Además, acompaño el positivo mensaje con una osada fotografía donde se puede ver a la prima de Shakira luciendo un saco negro escotado y un sombrero del mismo color en una de sus manos.

“Súper hermosa”, “Divina” y “Espectacular” fueron algunos de los cientos de comentarios por parte de los followers de Valerie Dominguez que una vez más deslumbró a sus seguidores.