Bronceada y preciosa: Ester Expósito se abrió al verano en bikini rojo

Después del éxito de la serie “élite”, el nombre de la actriz Ester Expósito alcanzó un reconocimiento internacional impresionante, lo cual se traduce, entre otras cosas, a tener millones de seguidores en las redes sociales y a convertir en noticia todo lo que haga.

Más allá de que no estará en la nueva temporada de la serie, la ex “Carla Rosón” sigue cautivando a sus admiradores con fotos en las que expone su impresionante belleza y picardía: no por nada ha sido contratada por multimillonarias marcas que quieren tenerla como imagen.

Recientemente, en el marco de la llegada del verano, la actriz sorprendió con un bikini rojo radiante que la hizo lucir más bronceada, y el cual acompañó con un una capa de flores que hizo juego.

Además de verse espectacular, la actriz fue tomada como referencia por la reconocida revista femenina “Elle”, que afirmó que la opción escogida por Expósito fue muy acertada porque la hacía lucir cómoda, discreta y muy hermosa.