Filoso comentario de Marcelo Tinelli sobre Cantando 2020: "No me gusta..."

Los participantes de Cantando 2020 recibieron su listado de temas y las canciones pueden ser en varios idiomas. Este martes, Sofi Morandi y Bruno Coccia debutaron con el tema "Rolling in the deep" de Adele y esto generó una crítica de Pepito Cibrián que el mismísimo Marcelo Tinelli apoyó desde las redes.

"A mí, personalmente, no me gusta que canten en inglés. No pronuncian bien, (...) la gente no entiende inglés y entonces no saben lo que están escuchando; y es fundamental para cantar escuchar y entender", dijo el jurado. De todas maneras, el director teatral entendió que la performance estaba bien y que la elección del tema correspondía a una cuestión de producción, por lo que les puso un '9'.

Coincido con @pcibriancampoy !! Me gusta la música cantada en español!!! Te banco Pepito. @cantando2020 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) July 29, 2020

Algunos minutos después, el propio Tinelli dio su opinión sobre este aspecto del ciclo que produce a través de LaFlia, y le dio el visto bueno a la crítica del jurado. "¡Coincido con Pepito Cibrián Campoy! ¡Me gusta la música cantada en español! ¡Te banco Pepito!", escribió el conductor de Bailando por un sueño en Twitter. Pero cuando Laurita Fernández reveló que Esmeralda Mitre estaba preparando una canción en francés, Marcelo volvió a la carga. "¡No me gusta la música cantada en inglés! ¡Son gustos! ¿Y ahora en francés ? ¡Nooooo! ¡Aguante la música cantada en español!", expresó.