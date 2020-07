El escandaloso ataque de furia de Sofía Clérici en plena vía pública

Sofía Clérici protagonizó un escándalo en pleno barrio de Palermo, tras pelearse con su ex pareja. Según publicó el sitio Teleshow, el hecho ocurrió el viernes a la tarde cuando algunos vecinos se comunicaron con el 911 para denunciar a una mujer que estaba a los gritos en plena calle.

Inmediatamente, personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad se dirigió hasta el lugar, donde constataron que se trataba de la conocida modelo y diseñadora, quien argumentó que estaba en el lugar porque su ex pareja no quería devolverle algunas de sus pertenencias.

Por su parte, el hombre argumentó que no tenía ninguna pertenencia de Clérici y que, en realidad, ella insistía en continuar la relación amorosa pese a haber finalizado hace meses. En ese momento, según relatan las mismas fuentes, la modelo empezó a gritar y agredir con golpes de puño a los policías.

Minutos después se hizo presente en el lugar una ambulancia del SAME, que asistió a Clérici, y la trasladó al Hospital Fernández.

Al ser consultada la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°2 a cargo del doctor Norberto Brotto, por dicho medio, se dispuso labrar actuaciones por atentado y resistencia a la autoridad.

Recordemos que Clérici es una modelo que saltó a la fama en el 2012 en Animales sueltos, cuando el programa era conducido por Alejandro Fantino. Luego protagonizó en varias oportunidades la portada de la revista Playboy.