El desopilante desliz de Feinmann que es tendencia en las redes

Eduardo Feinmann protagonizó un desopilante desliz mientras estaba al aire en su programa de A24 cuando. Mientras debatía junto a Jonatan Viale en "El Pase" sobre la reforma judicial, si debía o no aumentarse el número de miembros de la Corte Suprema, el último lanzó: "Yo veo que están muy concentrados algunos, algunas, algunes en el tema de la justicia...", dijo Viale. Fiel a su estilo anti lenguaje inclusivo, Feinmann retrucó: "No, si me vas a hablar en idioma inclusivo me levanto y me voy. El presidente habla así entonces tengo que hablar así. Vos sos un tipo universitario, viejo. No, el idioma es castellano en la República Argentina, no el jeringoso".

En tono más irónico y esbozando una sonrisa, el conductor agregó: "Los tipos serios no hablan de esa manera. Eso es para los chicos, en el colegio, les diputades, les boludez, pero gente seria no puede hablar en ese idioma".

Luego, al comentar la encuesta de A24 que planteaba qué curva preocupaba más, si la inseguridad o la pandemia, Feinmann leyó "votes" en la encuestra que estaba saliendo al aire. "¡Che! Escuchame una cosa, ¿Quién puso votes? ¡Es votos! El que escribió eso...", reclamó. Viale se mostró sorprendido, mientras el conductor insistió: "Ahí dice 3322 votes".

Su colega rápidamente aclaró que no era un error en el texto de la placa, sino la palabra "votes" en inglés significa votos en castellano. Feinmann finalmente lanzó una carcajada y el blooper se transformó rápidamente en tendencia en las redes.